Usa: il Pil crolla del 32,9% per gli effetti del coronavirus sull’economia (Di giovedì 30 luglio 2020) L’economia americana si è contratta terribilmente nel secondo trimestre del 2020. Si tratta di un crollo drammatico che fa scendere il Pil del 32,9%. Il Paese si dichiara ufficialmente in recessione. I dati drammatici registrati negli Usa fanno il paio con il crollo registrato in Germania, dove il Pil nel secondo trimestre del 2020 è … L'articolo Usa: il Pil crolla del 32,9% per gli effetti del coronavirus sull’economia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CottarelliCPI : Lo stesso giorno in cui il PIL degli Usa cade del 33% annualizzato nel Q2 Trump si chiede se sia il caso di rinviar… - Corriere : Usa, stime shock sul Pil: -35% per il Covid-19, peggio che nella Grande Depressione - marcobardazzi : Il PIL americano ha appena registrato il più grande crollo nella storia. I morti di #COVID19 negli Usa sono uno al… - infoiteconomia : Le Borse si inabissano portate a fondo dal crollo del Pil di USA e Germania - marcoprat : RT @marcobardazzi: Il PIL americano ha appena registrato il più grande crollo nella storia. I morti di #COVID19 negli Usa sono uno al minut… -