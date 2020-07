USA, forte scossa di terremoto di 4.2: trema la California (Di giovedì 30 luglio 2020) Una scossa di terremoto è stata avvertita in mattinata nel sud della California e nell’area di Los Angeles. Secondo lo Us Geological Survey il sisma è stato di magnitudo 4.2 della scala Richter. Al momento non si registrano danni. terremoto negli USA Il tutto è avvenuto intorno alle ore 4.29 locali (13.29 italiane), con epicentro … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Deficit_Spendin : Pil USA 2° trimestre - 32,9%, calo più forte di sempre. Non accadeva dai tempi delle grandi guerre. - Andreacocco87 : Iniziamo con la rumba. Aumenta la disoccupazione. Se ci fate caso, sito FRED, forte picchi di disoccupazione negli… - santapace : @marcosimoni_ @LiaQuartapelle Mi scuso per la pedanteria, ma è più forte di me. Murales è parola spagnola al plural… - MFelici98 : @GiovanniMusso6 @lawfox65 @dinoparrano @udogumpel @micheleboldrin @DeShindig esatto, quindi non importa quale valut… - Marcotrippa1 : @_vedocose niente parabola, il tu amico, usa internet. con l'ingrandimento maps vedi persino i ragni nella foresta… -

Ultime Notizie dalla rete : USA forte USA, ordini beni durevoli ancora in forte aumento a giugno Teleborsa Borsa Tokyo ai minimi una settimana e mezzo su tensioni Cina-Usa, forte yen

La borsa di Tokyo chiude ai minimi di una settimana e mezzo a causa dei crescenti timori per le tese relazioni tra Cina e Stati Uniti e a causa dello yen più forte, a danno degli esportatori. L'indi ...

BORSA TOKYO-A minimi una settimana e mezzo su tensioni Cina-Usa, forte yen

TOKYO, 27 luglio (Reuters) - La borsa di Tokyo chiude ai minimi di una settimana e mezzo a causa dei crescenti timori per le tese relazioni tra Cina e Stati Uniti e a causa dello yen più forte, a dann ...

La borsa di Tokyo chiude ai minimi di una settimana e mezzo a causa dei crescenti timori per le tese relazioni tra Cina e Stati Uniti e a causa dello yen più forte, a danno degli esportatori. L'indi ...TOKYO, 27 luglio (Reuters) - La borsa di Tokyo chiude ai minimi di una settimana e mezzo a causa dei crescenti timori per le tese relazioni tra Cina e Stati Uniti e a causa dello yen più forte, a dann ...