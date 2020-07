Usa: a Portland accordo condizionato per ritiro dei federali (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA-AFP, - Portland, 30 LUG - L'amministrazione del presidente Donald Trump ha raggiunto un accordo per disinnescare settimane di scontri nella città di Portland con il ritiro delle forze federali, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA-AFP) - PORTLAND, 30 LUG - L'amministrazione del presidente Donald Trump ha raggiunto un accordo per disinnescare settimane di scontri nella città di Portland con il ritiro delle forze ...

USA, donna sbranata da uno squalo bianco mentre fa il bagno con la figlia

Julie Holowach, una donna di 63 anni di New York, è stata sbranata da uno squalo bianco vicino a Bailey Island, non distante dalla città di Portland, nello Stato del Maine. Si tratta del primo attacco ...

