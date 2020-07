Usa 2020, Trump suggerisce rinvio elezioni. Timore frodi (Di giovedì 30 luglio 2020) New York, 30 luglio 2020 - " Ritardare le elezioni fino a quando le persone possano votare in modo corretto, sicuro e sicuro?". Così il presidente americano Donald Trump ventila su Twitter la ... Leggi su quotidiano

