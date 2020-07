Usa 2020, Trump pensa al rinvio delle elezioni per 'rischio brogli' (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente Donald Trump sta prendendo in considerazione l'idea di rinviare le presidenziali di novembre per paura di brogli. Secondo il tycoon, il voto per corrispondenza non sarebbe sicuro. 'Con ... Leggi su tgcom24.mediaset

petergomezblog : Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong - La7tv : #inonda Esclusivo, la prima parte dell'intervista ad Anthony #Fauci: 'In autunno possibile seconda ondata in Nord I… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - Kapparar1 : RT @gr_grim: Intanto... | PIL #USA secondo trimestre: -32,9% (!!!), peggior dato da quando esistono le serie storiche. Notare il paragone… - VirgilioVazzari : Usa, PD americano pronto a brogli di massa: Trump potrebbe rimandare il voto -