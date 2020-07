Us Open, Barty rinuncia: "Ho paura del Coronavirus" (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA - Ashleigh Barty non parteciperà agli Us Open in programma dal 31 agosto al 13 settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista australiana, numero uno della classifica Wta che, attraverso ... Leggi su corrieredellosport

BinaryOptionEU : #USOpen, n.1 del mondo #Barty non ci sarà: 'Ho paura del virus' - irejdoc1897 : RT @Adnkronos: #USOpen, n.1 del mondo #Barty non ci sarà: 'Ho paura del virus' - Adnkronos : #USOpen, n.1 del mondo #Barty non ci sarà: 'Ho paura del virus' - teletext_ch_it : Tennis: US Open, la Barty non ci sarà - StraNotizie : Us Open, n.1 del mondo Barty non ci sarà: 'Ho paura del virus' -