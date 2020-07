Uomini e Donne, il duro sfogo di Pamela Barretta: “E’ venuta a mancare…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il duro sfogo di Pamela Barretta su Instagram Prima della chiusura stagionale di Uomini e Donne, Pamela Barretta aveva deciso di lasciare il dating show e anche il fidanzato Enzo Capo. Tuttavia questa decisione è stata molto sofferta per l’ex dama al punto che in questo ultimo periodo ha vissuto con grande sofferenza. A quanto pare lei era molto legata all’ex cavaliere che ormai si è consolato con un’altra ragazza. Quando il programma di Maria De Filippi andava ancora in onda, i due continuano a lanciarsi delle frecciate velenose tramite i social, poi c’è stato un periodo di pausa, ma ora sembrano essere ripresi i botta e risposta. Nelle ultime ore la Barretta ha condiviso delle Stories su ... Leggi su kontrokultura

