Uomini e Donne, Federico Mastrostefano: il nuovo amore per cui ha messo la testa a posto (foto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Pare che l’ex tronista Federico Mastrostefano abbia trovato una persona che gli ha fatto mettere la testa a posto. Ecco chi è la sua nuova fidanzata Uomini e Donne: Federico Mastrostefano ha messo la testa a posto? Abbiamo conosciuto Federico Mastrostefano nelle vesti di tronista di Uomini e Donne ormai molti anni fa. Lui ha fatto molto discutere nel suo percorso nel programma di Maria De Filippi perchè con le ragazze si comportava sempre allo stesso modo. Organizzava le stesse esterne, diceva le stesse cose, baciava tutte. Per lui ci sono state tantissime critiche, ma poi ha deciso di portare alla fine Pamela ... Leggi su kontrokultura

Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono c… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - shishio_lux : Mio padre vede la mia foto su ig del 'women supporting women' Lui, nato nel '55, cresciuto con un'educazione da mi… - curlytothecore : RT @arthursyooneki: Mi dispiace deludere gli uomini ma noi donne abbiamo peli sulle braccia sulle gambe sotto le ascelle sul seno sulla pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Le reazioni e le delusioni dopo il flop in Consiglio Regionale dell'approvazione modifiche alla legge elettorale pugliese. Le reazioni e le delusioni dopo il flop in Consiglio Regionale dell'approvazi ...“Il centrodestra pugliese ha messo in campo un durissimo ostruzionismo per paura di vedersi annullate liste composte da soli uomini”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzaran ...