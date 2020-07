Unisa, nuovo anno accademico: agevolazioni per gli studenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche per l’anno accademico 2020/21 l’Università di Salerno ha approvato, con i suoi organi di governo, una serie di ulteriori agevolazioni sulla contribuzione studentesca. In primo luogo, il tetto di esonero dalle tasse (cd. NO TAX AREA) passerà dal valore di € 20.000 (indicato nel D.M. 234/2020) al valore di € 23.000. Non ci sarà nessun aumento su tutto il resto della contribuzione universitaria. Lo studente con un ISEE “corrente” che lo colloca in una fascia di contribuzione di almeno due fasce al di sotto della fascia di attribuzione, potrà rateizzare il pagamento in due quote. Si dimezzerà – passando da € 30 a € 15 – anche il contributo di iscrizione ai test valutativi non ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Unisa, nuovo anno accademico: agevolazioni per gli studenti #Salerno - salernonotizie : Unisa. Pasquale Stanzione nuovo Presidente Autorità Garante per protezione dati personali - setteBIT : Hanno partorito con dolore il nuovo garante: la nostra privacy, da oggi, la difende Pasquale Stanzione (professore… - TerraDiPalma : RT @bibliounisa: #CBAinforma #digitalUNISA Vi segnaliamo la sezione Risorse digitali ad accesso aperto presente nel nuovo portale del CBA.… - M_L_O_L : RT @bibliounisa: #CBAinforma #digitalUNISA Vi segnaliamo la sezione Risorse digitali ad accesso aperto presente nel nuovo portale del CBA.… -

Ultime Notizie dalla rete : Unisa nuovo Unisa: il professore Stanzione diventa garante per la privacy Ottopagine Unisa. Pasquale Stanzione nuovo Presidente Autorità Garante per protezione dati personali

Il Rettore Vincenzo Loia, a nome della comunità universitaria, si congratula con il Prof. Pasquale Stanzione, eletto oggi nuovo Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. P ...

UniSi, riapre al pubblico l'orto botanico

Sono state tante le richieste, nelle ultime settimane, di visitare l’Orto botanico dell’Università di Siena, che riapre al pubblico sabato prossimo, 1° agosto. Dalle ore 9,30 alle 18,30, in tutta sicu ...

Il Rettore Vincenzo Loia, a nome della comunità universitaria, si congratula con il Prof. Pasquale Stanzione, eletto oggi nuovo Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. P ...Sono state tante le richieste, nelle ultime settimane, di visitare l’Orto botanico dell’Università di Siena, che riapre al pubblico sabato prossimo, 1° agosto. Dalle ore 9,30 alle 18,30, in tutta sicu ...