Unint: empatia genitori aiuta bambini a superare stress post lockdown (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “L’Universita’ degli Studi Internazionali di Roma ha condotto una ricerca sulle conseguenze emotive del lockdown sui bambini per analizzare le potenziali correlazioni tra lo sviluppo di disturbi internalizzanti o esternalizzanti e le funzioni riflessive genitoriali. Questo studio e’ stato condotto su 500 famiglie di bambini nella fascia 6-10 anni, ed abbiamo valutato come ansia, irritabilita’ e disregolazione emotiva siano nettamente correlati alle capacita’ di rispecchiamento emotivo delle madri, cioe’ la capacita’ di capire e interiorizzare le emozioni del bambino e restituirle in maniera adeguata ed efficace.” “Pertanto, diventa essenziale stabilire nella famiglia un clima di sostegno, fornendo al bambino un’impalcatura stabile che ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Unint empatia Unint: empatia genitori aiuta bambini a superare stress post lockdown RomaDailyNews