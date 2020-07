Unghie Peach Panna: il trend dell’estate che valorizza l’abbronzatura (Di giovedì 30 luglio 2020) Il nuovo trend nail che valorizza l’abbronzatura? Le Unghie Peach Panna: sono luminose, divertenti, insolite e perfette per dare risalto alla tintarella ma donano anche alle carnagioni chiare! Assolutamente da provare, è questa l’ultima trovata targata estate 2020. Curiose?Se la risposta è sì, allora non perdetevi i consigli di seguito, per delle mani perfette e bellissime anche sotto l’ombrellone! Unghie Peach Panna: il nuovo trend che valorizza l’abbronzatura, tutte le varianti! Ispirata al dolce Peach Panna Cotta, questa manicure si adatta a qualsiasi forma, da Unghie corte e squadrate a quelle lunghe e a stiletto: ... Leggi su pianetadonne.blog

