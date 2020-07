“Un’Estate da Re”, stasera Sir Antonio Pappano alla Reggia di Caserta (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Torna la grande musica alla Reggia di Caserta, dal 30 luglio al 13 settembre nella spettacolare Aperia nel giardino inglese del palazzo reale vanvitelliano e, novità di quest’anno, anche in Piazza Carlo di Borbone. “Un’Estate da Re” – giunta alla V edizione e diretta dal Maestro Antonio Marzullo – omaggia con sei appuntamenti imperdibili la cultura, la musica, la bellezza esaltando il patrimonio artistico e culturale campano. Finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec, società campana per la valorizzazione dei beni culturali, la rassegna è realizzata in collaborazione con il Teatro di San ... Leggi su anteprima24

