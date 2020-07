Una Vita anticipazioni: BELLITA e FELICIA vogliono separare EMILIO e CINTA (Di giovedì 30 luglio 2020) Persino due grandi nemiche possono allearsi per far fronte a un’esigenza comune. Lo capiranno presto FELICIA Pasamar (Susana Soleto) e BELLITA Del Campo (Maria Gracia) nelle prossime puntate della telenovela Una Vita…Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: EMRE bacia LEYLA ma…Eh sì: le due signore di Acacias si accorderanno infatti per separare EMILIO (Josè Pastor) e CINTA (Aroa Rodriduez) dando inizio ad un particolare sodalizio! Una Vita, trame: EMILIO lascia CINTA In base alle anticipazioni fornite su questa storyline, si scopre che EMILIO lascerà CINTA su invito di mamma FELICIA, che considererà ... Leggi su tvsoap

