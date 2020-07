Una Vita, 30 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. La “vendetta” di Alfredo (Di giovedì 30 luglio 2020) Una Vita, 30 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 30 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. A Calle Acacias è arrivata Marlene, una vecchia amica di Genoveva. La donna ha un conto in sospeso con Alfredo Bryce ed è pronta ad ucciderlo. Genoveva però, dopo averla incontrata e protetta, le ha intimato di non farsi più vedere alla sua porta così da non metterla in pericolo. Il Bryce infatti è un uomo malvagio che non esiterebbe a ucciderla. Ma don Alfredo ha anche occhi ovunque e scoperto l’incontro tra sua ... Leggi su zon

trash_italiano : MA COME FAI A DIRE DAVANTI ALLE TELECAMERE CHE LA TUA COMPAGNA È UNA PERSONA SOLA, CHE NON HA NESSUNO NELLA VITA. MA CHE SCHIFO. - caritas_milano : L'Italia per me è la speranza. I medici italiani forse possono salvarmi. L'Italia è soprattutto una speranza per i… - CatalfoNunzia : Il #29luglio 1976 Tina Anselmi diventò Ministro del Lavoro, prima volta in Italia che una donna andava a ricoprire… - RobertoRenga : @MadameSwann Mi allenarono con le brevi. Un fatto, qualche volta una vita, in due righe e mezzo. - SHOOGASBOOTY : RT @Eust0ma: che tenerezza pensare alla me di anni fa che basava la sua idea di felicità nel trovare un gruppo di amici, l'amore e una vita… -