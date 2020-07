Una sentenza esemplare sul fine vita. Speriamo che faccia epoca (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo scorso 26 luglio la Corte d’Assise di Massa ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dall’accusa di istigazione al suicidio, “perché il fatto non sussiste”, e da quella di aiuto al suicidio “perché il fatto non costituisce reato”, per aver aiutato Davide Trentini, sofferente di sclerosi multipla, a trovare i soldi per poter morire in una clinica svizzera, secondo la sua volontà e accompagnandolo.Una sentenza giusta, una sentenza esemplare, una sentenza che Speriamo faccia epoca. E inauguri il tempo di civiltà in cui ciascuno sarà libero di decidere sul fine vita che gli appartiene. Prospettiva niente affatto certa, perché contro la sentenza si ... Leggi su huffingtonpost

