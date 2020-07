Una persona intubata e tre nuovi contagi (Di giovedì 30 luglio 2020) Negli ospedali ticinesi ci sono tre pazienti ricoverati, uno dei quali si trova in cure intense e intubato. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Una persona Cluster di Savona, il racconto di una persona in quarantena: "Dopo 15 giorni di quarantena ancora attendo il risultato del tampone" SavonaNews.it Come la magia incide sulla vita delle persone

La magia e l’occulto, nonostante ad oggi non abbiano alcun fondamento scientifico, continuano ad attrarre molte persone nel nostro paese che si trovano ad affrontare situazioni spiacevoli non riesco a ...

“Ogni anziano è tuo nonno”, per un dialogo tra generazioni

Papa Francesco invita i giovani, e non solo, a compiere un gesto di tenerezza per gli anziani. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita lancia l'hshtag #sendyourhug, per inviare abbracci virtua ...

