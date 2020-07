Una nuova missione su Marte aprirà la strada alle esplorazioni umane (Di giovedì 30 luglio 2020) Perseverance è un nuovo e tecnologico Mars Rover progettato dalla Nasa, dotato di una straordinaria tecnologia in grado di mostrare di più sull’ambiente e cosa è necessario per disporre le prossime missioni con un equipaggio. Perseverance è dotato di un hardware in grado di garantire un atterraggio senza errori, una stazione meteorologica ed un metodo innovativo in grado di produrre ossigeno partendo dall’anidride carbonica. Le caratteristiche di Perseverance Il primo test verrà effettuato nel 2021 sul Pianeta Rosso. Perseverance entrerà nell’atmosfera di Marte grazie ad un aereoshell, formato da uno scudo termico in grado di resistere a temperature superiori a 2.700 gradi Fahrenheit (circa 1.480 gradi Celsius) ed un guscio applicato posteriormente, dalla forma a cono. Si tratta di ... Leggi su quotidianpost

virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - ilariacapua : Buongiorno. Il CoV 19 è un virus che si sta endemizzando in una nuova specie: Homo Sapiens. Si espande grazie a inc… - ACF_Womens : ?? WELCOME LOUISE! ???? ?? @louise_quinn4 è una nuova calciatrice viola ?? - CaraccioloDaila : RT @GiovanniToti: Una nuova narrazione per il Ministro De Micheli: casello di #Genova Aeroporto fermi inchiodati da un’ora. Neppure lo spaz… - mesmeri : RT @massimobray: 'Mediterranean Sea View' è un trittico di Bansky venduto all'asta con un ricavo di oltre 2 milioni di sterline che verrann… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Riabilitare con i robot: un nuovo master per una nuova professione Vita Nemo, il nuovo volume degli Straordinari gentlemen

Bao Publishing ha pubblicato lo scorso febbraio Nemo, il nuovo volume facente parte della saga de La lega degli straordinari gentlemen. Per coloro il cui titolo non dice nulla, La lega degli ...

Nuovo caso di Coronavirus a Saviano: è una bambina di dieci anni

Dopo i due di qualche giorno fa, si registra un’altra positività in tenera età: è una bambina di dieci anni di Saviano. È già stato avviato, in proposito, il tracciamento perché la piccola avrebbe par ...

Bao Publishing ha pubblicato lo scorso febbraio Nemo, il nuovo volume facente parte della saga de La lega degli straordinari gentlemen. Per coloro il cui titolo non dice nulla, La lega degli ...Dopo i due di qualche giorno fa, si registra un’altra positività in tenera età: è una bambina di dieci anni di Saviano. È già stato avviato, in proposito, il tracciamento perché la piccola avrebbe par ...