Un posto al sole: i principi morali di EUGENIO NICOTERA, anticipazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Una delle vicende centrali di Un posto al sole è attualmente quella della sempre maggiore confidenza tra EUGENIO e Susanna (Agnese Lorenzini), mentre quest’ultima è prossima a diventare la moglie di Niko Poggi (Luca Turco).Leggi anche: Una Vita anticipazioni: BELLITA e FELICIA vogliono separare EMILIO e CINTALa “vicinanza” tra Susanna ed EUGENIO è una potenziale bomba, soprattutto perché porterà ben presto la giovane avvocatessa a non essere più tanto sicura di volersi sposare. Ma non solo: i dialoghi tra il l’uomo di legge e la Picardi sono sotto attenta osservazione di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), il quale non vede l’ora di trovare un punto debole del magistrato che lo tiene sotto torchio. Aspettando di capire come ... Leggi su tvsoap

