Un Posto al Sole, anticipazioni oggi: le nozze di Guido e Mariella (Di giovedì 30 luglio 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 30 luglio 2020. Finalmente è arrivato il gran giorno per Guido e Mariella, che saranno presto marito e moglie. Ma, uno dopo l’altro, accadono continui imprevisti. I due vigili arriveranno a concludere serenamente il loro matrimonio? Per Guido e Mariella è finalmente il giorno delle nozze, ma qualcosa va storto. L’arrivo di Cinzia, ex di Guido, ha creato ulteriore caos in una situazione già complicata. AncheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

