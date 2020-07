Un morto al minuto negli Usa. Le vittime sono oltre 150mila. Nel mondo 17 milioni di contagi (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel mondo sono stati superati i 17 milioni i casi ufficiali di Covid-19. Lo riporta la Johns Hopkins University: sono 17.031.281 i contagi, con oltre 667mila morti. Gli Usa finora hanno registrato oltre 4,4 milioni di casi, seguiti da Brasile (2,5 milioni) e India (1,5 milioni)negli Usa oltre 150mila mortiI morti per coronavirus negli Usa hanno superato i 150 mila, secondo i dati della Johns Hopkins University. I casi di contagio sono 4.396.030. La prima vittima, riporta la Cnn, si è avuta il 29 febbraio. Il 23 aprile, 54 giorni dopo, i morti erano 50 mila. Gli Stati Uniti oltrepassavano la ... Leggi su huffingtonpost

