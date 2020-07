UFFICIALE | Juventus, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dell'Under 23 bianconera (Di giovedì 30 luglio 2020) Con un comunicato UFFICIALE rilasciato attraverso i principali canali social media, la Juventus ha annunciato il ritorno in società di Andrea Pirlo: l'ex centrocampista bianconero ricoprirà infatti il ruolo di nuovo allenatore dell'Under 23. UFFICIALE @Pirlo official è il nuovo allenatore della #Under23! Welcome ?, Coach Pirlo! ➡️ https://t.co/nJTwph9VuF pic.twitter.com/voyxO4q9Yi — JuventusFC (#Stron9er ?????????) (@Juventusfc) July 30, 2020 Questa la nota apparsa qualche minuto fa sul sito... Leggi su 90min

