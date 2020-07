Ufficiale: De Biasi è il nuovo CT dell’Azerbaijan (Di giovedì 30 luglio 2020) Gianni De Biasi è il nuovo commissario tecnico dell’Azerbaijan. A dare l’annuncio è stato proprio lo stesso allenatore attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Oggi ho firmato (materialmente) il contratto che mi lega alla Federazione Azerbaijan fino al 30 novembre 2021. Grande voglia di ricominciare con una nuova grande sfida”. FOTO: Twitter Alaves L'articolo Ufficiale: De Biasi è il nuovo CT dell’Azerbaijan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nello staff di De Biasi, due ex attaccanti del Napoli: Benny Carbone e Claudio Bellucci. L'esordio ufficiale con la nazionale azera, il prossimo 5 settembre in Nations League contro il Lussemburgo.Gianni De Biasi torna in panchina, adesso anche ufficialmente. L’allenatore veneto, a tre anni di distanza dall’ultima (breve) esperienza in Spagna con l’Alavés, ripartirà dalla Nazionale ...