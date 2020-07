Uccise i genitori nel 1991, Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza - L'avvocato: 'Ora sospeso' (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Maso , l'uomo che nel 1991 a Montecchia di Crosara, Verona, Uccise i genitori a colpi di spranga nel tentativo di impadronirsi dell' eredità , ha percepito il reddito di cittadinanza . Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset

LegaSalvini : ???? UCCISE I GENITORI A COLPI DI SPRANGA, PER LUI IL REDDITO DI CITTADINANZA! ???? - MediasetTgcom24 : Uccise i genitori nel 1991, Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza | L'avvocato: 'Ora sospeso'… - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Uccise i genitori nel 1991, Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza | L'avvocato: 'Ora sospeso' #PietroMaso… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Ecco l'assistenzialismo grillino: #PietroMaso col reddito minimo. Uccise i genitori a sprangate per avere l'eredità:pe… - 97Francesco16 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco l'assistenzialismo grillino: #PietroMaso col reddito minimo. Uccise i genitori a sprangate per avere l'eredità:pe… -