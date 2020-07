Tweet di Trump: “Rinviamo le elezioni?” (Di giovedì 30 luglio 2020) Usa, Trump su Twitter: “Non sarebbe meglio rinviare le elezioni?” “Con un voto per corrispondenza universale – non un voto in assenza che sarebbe un bene – il 2020 sarà l’anno delle elezioni più inaccurate e fraudolente della storia. Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Rinviare le elezioni a quando la gente potrà votare in sicurezza???”. Con questo messaggio, pubblicato su Twitter, il presidente Usa Donald Trump ha lasciato molti americani e non solo letteralmente a bocca aperta. In vista delle elezioni presidenziali di novembre (e dopo che gli ultimi sondaggi danno in vantaggio il candidato democratico Joe Biden), il leader della Casa Bianca ha proposto quindi un rinvio del voto. Il motivo? La pandemia da Coronavirus, che negli Stati Uniti registra ogni giorno numeri ... Leggi su tpi

