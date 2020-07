“Tutti abbiamo la cellulite”: Chiara Ferragni mostra il lato B | FOTO (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiara Ferragni mostra la cellulite Anche Chiara Ferragni ha la cellulite, ed è l’influencer stessa a rivelarlo e mostrarla senza paura in una storia che condivide su Instagram, direttamente dalle spiagge della Sardegna. “Tutti abbiamo la cellulite: dipende dalla luce e dalla posizione”, scrive nella story, in cui mostra senza troppa vergogna il suo lato B. Insomma, la influencer più famosa d’Italia non ha paura di nulla: nemmeno di mostrare i propri difetti. E mentre si gode la vacanza in Sardegna con tutta la famiglia, gli inseparabili amici e i fedeli colleghi, rincuora e rassicura le milioni di follower che vedono in lei un modello. Leggi anche: 1. Chiara ... Leggi su tpi

