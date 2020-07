Turismo, italiani incerti sulle regole di affitto case vacanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Il 35% degli italiani non sa dire se affittare sia legale oppure non è certo degli adempimenti previsti, mentre il 31% è scoraggiato nell'ospitare perché teme possa essere illegale, troppo complicato od oneroso, oppure che possa creare problemi di vicinato. E' quanto emerge da un sondaggio di Lexis Research per Airbnb. Per aiutare gli host a districarsi, la piattaforma ha quindi stretto accordi con due startup italiane, specializzate rispettivamente nell'assistenza fiscale e in quella legale, che si occuperanno di preparare contenuti informativi ed erogare consulenze su richiesta: Flextax e LexDo.it. In particolare, FlexTax - che offre consulenza e gestione della contabilità attraverso contenuti e servizi - offrirà un supporto agli host che hanno la responsabilità di gestire le proprie imposte sul ... Leggi su liberoquotidiano

Lo dichiara Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia. "L'attuale disciplina resta frammentata. Visto il ruolo chiave che case vacanza stanno giocando nella ripartenza del turismo, diventa più ...

Aumentano le prenotazioni di case vacanza in Italia: a luglio +80%

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Le prenotazioni di case vacanza in Italia crescono rispetto al 2019. Lo rileva Airbnb. La piattaforma globale di viaggi segnala che prosegue il ‘rimbalzo' del turismo ...

Lo dichiara Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia. "L'attuale disciplina resta frammentata. Visto il ruolo chiave che case vacanza stanno giocando nella ripartenza del turismo, diventa più ...