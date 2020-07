Turismo, Cna: Calo generalizzato. In crisi le città d’arte (meno Venezia e Matera). Pesa l’assenza di stranieri e gruppi (Di giovedì 30 luglio 2020) Puglia sul podio più alto. E a completare il trio di testa le damigelle d’onore Toscana e Sicilia. Quindi, nell’ordine, ai primi posti in classifica seguono Sardegna, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Liguria. È il risultato di una indagine condotta da Cna Turismo sui propri associati relativa alle mete italiane preferite dai turisti nel prossimo mese di agosto. Il Calo, sottolinea l’associazione, “è alquanto generalizzato” e “Pesa soprattutto l’assenza, o quasi, di stranieri e anche di gruppi organizzati che hanno rapidamente mutato il panorama delle vacanze in Italia. È giocoforza muoversi da soli, in coppia, al massimo in famiglia o tra pochi amici”. L’industria delle vacanze, secondo ... Leggi su ildenaro

