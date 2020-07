Trump vuole rinviare le elezioni: “Col voto per posta brogli”. Poi il passo di lato: “Fatto capire ai media i rischi, ma le vinceremo” (Di giovedì 30 luglio 2020) Si scherma dietro tre punti di domanda e rilancia ancora una volta il sospetto di non volere riconoscere l’esito del voto a novembre. O più probabilmente di volerlo rinviare, come sostiene l’avversario Joe Biden, sfruttando l’emergenza coronavirus. Nel giorno in cui i dati sul Pil americano segnano un tracollo record, Donald Trump palesa ancora una volta la sua intenzione di rimandare l’appuntamento elettorale, alla luce di sondaggi disastrosi che lo danno indietro di 15 punti rispetto a Biden, col 64% degli americani che non si fida più di lui e della sua gestione della crisi sanitaria, che finora ha provocato più di 150mila morti. Poi fa un passo di lato, non dice di voler andare al voto, ma scrive di essere “contento essere riuscito ... Leggi su ilfattoquotidiano

