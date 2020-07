Trump vuole rinviare le elezioni: “Col voto per posta brogli e grande imbarazzo per Usa” (Di giovedì 30 luglio 2020) Si scherma dietro tre punti di domanda e rilancia ancora una volta il sospetto di non volere riconoscere l’esito del voto a novembre. O di volerlo rinviare, come sostiene l’avversario Joe Biden, sfruttando l’emergenza coronavirus. Donald Trump usa ancora una volta Twitter per avanzare lo spettro dei brogli, quando proprio il sito di microblogging aveva bollato come “fuorvianti” i suoi post i cui legava questa modalità di voto a truffe e manipolazioni. “Rinvio delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo giusto, sicuro e garantito???”, scrive il presidente Usa nel suo post, dove ribadisce la sua assoluta contrarietà all’idea del voto per posta, che invece viene caldeggiato ... Leggi su ilfattoquotidiano

