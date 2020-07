Trump ventila l’ipotesi di rinvio delle elezioni Usa: «Sarà un voto truccato, non è meglio rinviarlo?» (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ipotesi ventilata in un tweet dal presidente degli Stati Uniti, che ritiene il voto per corrispondenza una fonte di possibili frodi elettorali Leggi su corriere

emenietti : esce un dato sull'economia statunitense schiantata dalla pandemia e casualmente pochi minuti dopo trump ventila l'i… - Emanuele676 : RT @emenietti: esce un dato sull'economia statunitense schiantata dalla pandemia e casualmente pochi minuti dopo trump ventila l'idea di ri… - RobbieGalante : RT @emenietti: esce un dato sull'economia statunitense schiantata dalla pandemia e casualmente pochi minuti dopo trump ventila l'idea di ri… - aubreymcfato : RT @emenietti: esce un dato sull'economia statunitense schiantata dalla pandemia e casualmente pochi minuti dopo trump ventila l'idea di ri… - ElisaGhi : RT @emenietti: esce un dato sull'economia statunitense schiantata dalla pandemia e casualmente pochi minuti dopo trump ventila l'idea di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ventila Trump ventila l’ipotesi di rinvio delle elezioni Usa: «Sarà un voto truccato, non è meglio rinviarlo?» Corriere della Sera Trump ventila l’ipotesi di rinvio delle elezioni Usa: «Sarà un voto truccato, non è meglio rinviarlo?»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ventilato in un tweet l’ipotesi di rinvio delle elezioni americane, che si terranno il prossimo 3 novembre. «Saranno» — ha scritto, sostenendo che il ...

Usa 2020, Trump suggerisce rinvio elezioni. Timore frodi

Così il presidente americano Donald Trump ventila su Twitter la possibilità di spostare l'appuntamento elettorale del 4 novembre. "Con il voto per posta universale - continua il post -, le elezioni ...

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ventilato in un tweet l’ipotesi di rinvio delle elezioni americane, che si terranno il prossimo 3 novembre. «Saranno» — ha scritto, sostenendo che il ...Così il presidente americano Donald Trump ventila su Twitter la possibilità di spostare l'appuntamento elettorale del 4 novembre. "Con il voto per posta universale - continua il post -, le elezioni ...