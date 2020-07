Trump, proposta rinvio elezioni Usa: «Voto truccato, meglio rimandarlo» (Di giovedì 30 luglio 2020) Donald Trump lancia la proposta di rinviare le elezioni americane, previste per il 3 novembre prossimo. «Con il Voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le più inaccurate e fraudolente... Leggi su ilmessaggero

Leovnardo_ : RT @ilmessaggeroit: Trump, proposta rinvio #elezioni #usa: «Voto truccato, non è meglio rimandarlo?» - ilmessaggeroit : Trump, proposta rinvio #elezioni #usa: «Voto truccato, non è meglio rimandarlo?» - bzzlr : @umanesimo E' il motivo per cui molti voteranno per posta, cosa prevista dal loro ordinamento e che Trump vuole ost… - erricalox : Una cosa del genere (forse anche solo la proposta) sarebbe assolutamente senza precedenti. #ElezioniUsa #Trump… - postpotere : L'ultima, assurda, e impraticabile proposta di #Trump: rimandare le elezioni. Di fatto sta preparando il terreno pe… -