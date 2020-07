Trump propone di rinviare le elezioni presidenziali Usa: “Rischio brogli” (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Rinviare le elezioni presidenziali di novembre 2020: questa la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in un tweet ha attaccato il sistema di voto per corrispondenza poiche’ “espone al rischio brogli”. Secondo il capo della Casa Bianca le presidenziali del 2020 “saranno le piu’ inaccurate e fraudolente della storia. Saranno fonte di grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Perche’ non rinviarle- ha continuato Trump– finche’ la gente non potra’ votare in modo corretto, sicuro e certo?”. Per il presidente americano, il rischio sono le infiltrazioni straniere, tuttavia non ha fornito dati o altre informazioni a sostegno delle accuse. Secondo la costituzione americana pero’, solo il Congresso ha il potere di votare il posticipo di un’elezione. Trump a novembre correra’ per un secondo mandato con i Repubblicani, tuttavia stando agli ultimi sondaggi risulta in svantaggio rispetto all’avversario democratico Joe Biden. A pesare sul declino dei consensi contribuisce l’epidemia di Covid-19, di cui Trump e’ accusato di cattiva gestione: ad oggi, secondo dati dell’Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms), gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per numero di contagi, che stanno per raggiungere quota 4 milioni e mezzo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: FOTO | 81 specchi, 81 lampade perenni: Mattarella a Bologna scopre il museo di Ustica Trump propone di rinviare le elezioni presidenziali Usa: “Rischio brogli” Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 luglio 2020 Autismo, in ottobre a Roma laboratorio per ‘Autonomie adolescenti’ VIDEO | Linda che non salì sul Dc9 di Ustica: “Importantissimo che Mattarella sia qui” ‘Luca’, il nuovo film Pixar sarà ambientato sulla riviera italiana Leggi su dire

