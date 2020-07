Trump propone con un tweet di posticipare le elezioni: «Rischio brogli, meglio rinviare» (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)Sarà che i sondaggi, al momento, non sorridono al presidente in carica, sarà che il voto per corrispondenza sembrerebbe favorire i Democratici, come scrive il New York Times, ma l’annuncio di Donald Trump di un possibile posticipo delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020 ha sorpreso tutti. L’ipotesi del candidato Repubblicano arriva, giovedì 30 luglio, via Twitter: «Con il voto per corrispondenza, quella del 2020 sarà l’elezione più falsata e fraudolenta della storia». July 30, 2020 Dopo la condanna del voto per posta, Trump rincara: «Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti – scrive, e propone -. Perché non ritardare le elezioni fino a quando le persone ... Leggi su open.online

