Trump ipotizza il 'golpe' e propone di rimandare le elezioni di novembre: 'C'è il rischio di brogli' (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo aver negato per mesi la pericolosità del virus, aver insistito nel fare i comizi senza alcun tipo di protezione, ora Donald Trump, mai così in basso nei sondaggi, tenta il mezzo golpe: Con il ... Leggi su globalist

Donald Trump ipotizza il rinvio delle elezioni presidenziali in programma a novembre. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump ipotizza il rinvio delle elezioni presidenziali in programma a novembre.Con un nuovo tweet postato sul suo profilo, Donald Trump ha espresso il timore per le prossime elezioni. “Con il voto per posta universale (non l'Absentee Voting, che va bene), le elezioni del ...