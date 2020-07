Trump ha ipotizzato di rinviare le elezioni, ma non ha il potere di farlo (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha suggerito di farle quando sarà finita la pandemia, evitando il voto per posta: ma anche volendo sarebbe impossibile Leggi su ilpost

ilpost : Trump ha ipotizzato di rinviare le elezioni, ma non ha il potere di farlo -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ipotizzato

Il Post

WASHINGTON - "Con un voto per corrispondenza universale (non un voto in assenza che sarebbe un bene), il 2020 sarà l'anno delle elezioni più INACCURATE e FRAUDOLENTE della storia. Sarà un grande imbar ...Shi Zhengli: 'Dire che il virus è partito dal nostro laboratorio è travisare i fatti. Noi abbiamo visto questo coronavirus a fine 2019' La virologa cinese Shi Zhengli, che studia i coronavirus dei pip ...