Trump e la paura del voto per posta (Di giovedì 30 luglio 2020) Donald Trump teme il voto per posta e spinge per un rinvio delle elezioni. In un’intervista a Politico, il presidente degli Stati Uniti d’America ha definito il voto per corrispondenza "il rischio più grande" per la sua rielezione. A causa dell’epidemia di coronavirus, che negli USA è ancora nella fase acuta, le autorità locali stanno predisponendo e rafforzando tutti i sistemi necessari per consentire agli elettori di esprimere le loro preferenze da casa. I repubblicani, però, sono convinti che il voto a distanza aiuti i democratici ed è per questo che hanno avviato una battaglia legale per bloccarlo. "Il rischio più grande è che non vinciamo le azioni legali. Ne abbiamo molte in corso ovunque e se non le vinciamo, penso che questo ... Leggi su blogo

embarrassing_p : RT @janavel7: 'E #Trump ipotizza il rinvio delle presidenziali'. Paura, eh? - Luciana12827144 : @CottarelliCPI Ma dove li avete presi questi dati ??Ve li ha forniti istituti del Deep State ??io ho paura per la vit… - Carla96888746 : Paura di affrontare una clamorosa batosta,vero? #Trump - Paoletto003 : RT @janavel7: 'E #Trump ipotizza il rinvio delle presidenziali'. Paura, eh? - xabier2013 : RT @janavel7: 'E #Trump ipotizza il rinvio delle presidenziali'. Paura, eh? -