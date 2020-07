Trump contro la censura sui social: “Dal congresso solo parole e nessuna azione. Ci penserò io con gli Ordini Esecutivi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente Donald Trump ha chiesto che il congresso ritenga responsabili le aziende tecnologiche di Silicon Vally. “Se il congresso non porterà equità tra le Big Tech, cosa che avrebbero dovuto fare anni fa, lo farò io stesso con gli Ordini esecutivi”, ha scritto Trump su Twitter. “A Washington, è stato solo parlare senza mai agire per anni, e la gente del nostro Paese è stanca!” Il presidente ha parlato mentre mercoledì i dirigenti di Amazon, Facebook, Google e Apple erano in audizione con l’autority per le comunicazioni della Camera sul potere delle piattaforme online e sui problemi di censura. Il Dipartimento del Commercio ha presentato una petizione alla Federal Communications ... Leggi su databaseitalia

New York, 30 lug 00:02 - (Agenzia Nova) - Anthony Fauci, l'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che tutti gli studi clinici randomizz ...

Per ora l'allarme non riguarda l'Italia ma la movida, con i suoi assembramenti incontrollati e i rischi conseguenti per la trasmissione del Covid-19, finisce nel mirino dell’Organizzazione mondiale de ...

