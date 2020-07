Trump caldeggia lo spostamento delle presidenziali: il tweet (Di giovedì 30 luglio 2020) Trump affida la proposta ad un tweet, ma la legge americana non prevede la possibilità di uno spostamento se non con un provvedimento ad hoc Trump vuole spostare le elezioni di Novembre, o almeno è quello che caldeggia in un tweet pubblicato in queste ore. With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020 Superficialmente, questa necessità sarebbe dettata dalla volontà di evitare brogli che potrebbero scaturire dal voto per posta, e di dare la possibilità ... Leggi su zon

