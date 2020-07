Treviso, 129 immigrati positivi al coronavirus. Ma il governo non ferma gli sbarchi (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Non solo stranieri che rientrano in Italia dai Paesi di origine, adesso si fa sempre più allarmante anche la diffusione del coronavirus tra gli immigrati irregolari appena sbarcati oppure ospitati nei centri di accoglienza. Prova ne è che oggi nell’ex Caserma Serena di Casier (Treviso) sono stati trovati positivi 129 immigrati. Un numero impressionante, considerando che sono stati effettuati 315 tamponi in totale: 293 sugli immigrati e 22 sugli operatori del centro di accoglienza in questione. Dunque quasi la metà degli ospiti è risultata positiva al Covid. A renderlo noto è stata l’Ulss 2, spiegando che i 129 contagiati sono tutti asintomatici e sono stati immediatamente isolati all’interno della struttura. Una ... Leggi su ilprimatonazionale

