Tre rotte Ryanair da Vienna verso l’Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Dal 3 agosto Ryanair riattiva il collegamento tra Perugia e il Malta International Airport due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Il vettore irlandese ha annunciato tre nuovi collegamenti da Vienna con Malpensa, Bari, Napoli e Catania a partire da fine ottobre, in corrispondenza con l’entrata in vigore dell’orario invernale. La rotta con Malpensa sarà giornaliero, Bari prevede quattro voli settimanali, due invece le frequenze settimanali con Catania e tre con Napoli. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Tre rotte Tre rotte Ryanair da Vienna verso l'Italia Teleborsa Ryanair lancia le nuove rotte Napoli – Vienna e Catania – Vienna

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Napoli a Vienna, con tre collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair. Chiara ...

La Guardia costiera libica spara: uccisi tre migranti | il manifesto

L’appello di Filippo Grandi ai leader regionali. . "Per troppo tempo, gli atroci abusi subiti da rifugiati e migranti lungo queste rotte via terra sono rimasti largamente invisibili", ha dichiarato Fi ...

