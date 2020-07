Trasportava 7,5 kg di cocaina in auto, arrestato poliziotto (Di giovedì 30 luglio 2020) LOCRI, 30 LUG - Viaggiava in auto con moglie e un figlio minorenne, ma Trasportava anche 7,5 chili di cocaina: un agente di polizia è stato così arrestato dai carabinieri della Compagnia di Locri. I ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Viaggiava in auto con la moglie e un figlio minorenne, ma trasportava anche 7,5 chili di cocaina: un agente di polizia è stato così arrestato dai carabinieri della Compagnia ...

Abilmente occultati all’interno di un doppio fondo ricavato dietro il vano portaoggetti, sono state trovate 7 confezioni plastificate da circa 1 kg ciascuna, che contenevano complessivamente 7,5 kg di ...

LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Viaggiava in auto con la moglie e un figlio minorenne, ma trasportava anche 7,5 chili di cocaina: un agente di polizia è stato così arrestato dai carabinieri della Compagnia ...Abilmente occultati all’interno di un doppio fondo ricavato dietro il vano portaoggetti, sono state trovate 7 confezioni plastificate da circa 1 kg ciascuna, che contenevano complessivamente 7,5 kg di ...