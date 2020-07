Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 mln, sequestri (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza ha fatto luce su Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 milioni di euro, finalizzati anche alla sottrazione fraudolenta delle imposte in Italia. Sequestrati a Roma un istituto di pagamento e sei agenzie di money transfer.I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria delle Fiamme gialle di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un Istituto di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede nella Capitale, gestiti da cittadini del Bangladesh, ritenuti responsabili di avere reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle rimesse di denaro nel Paese d'origine. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale ... Leggi su liberoquotidiano

Un istituto di pagamento a Torpignattara e sei money transfer dislocati a Centocelle, Casilina e Torpignattara. Era attraverso queste fonti che i cittadini di Bangladesh mandavano all'estero i soldi d ...

Migliaia di operazioni irregolari di trasferimento di denaro dall'Italia al Bangladesh per un totale di circa 20 milioni di euro: scatta l'operazione della Guardia di finanza di Roma nei confronti di ...

Un istituto di pagamento a Torpignattara e sei money transfer dislocati a Centocelle, Casilina e Torpignattara. Era attraverso queste fonti che i cittadini di Bangladesh mandavano all'estero i soldi d ...Migliaia di operazioni irregolari di trasferimento di denaro dall’Italia al Bangladesh per un totale di circa 20 milioni di euro: scatta l’operazione della Guardia di finanza di Roma nei confronti di ...