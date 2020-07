Trabzonspor escluso dalle coppe europee: respinto il ricorso dei turchi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il TAS ha respinto il ricorso del Trabzonspor: i turchi non parteciperanno alle coppe europee per le prossime stagioni Il Trabzonspor è stato escluso dalle competizioni europee per le stagioni 2020/21 e 2021/22 per aver violato le norme del Fair Play Finanziario. La decisione della UEFA è stata accompagnata dalla valutazione del TAS, che ha respinto il ricorso della squadra turca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Di conseguenza, la decisione è confermata e Trabzonspor rimane “escluso dalla partecipazione a una (1) competizione UEFA per club per la quale si dovesse qualificare nelle stagioni 2020/21 e 2021/22”.

