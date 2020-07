Torna l’allarme incendi: rogo di vaste dimensioni sul Monte Pettino [FOTO LIVE] (Di giovedì 30 luglio 2020) Torna l’allarme incendi in tutta Italia. Dopo il rogo che ha interessato Monte Cofano in Sicilia, oggi è la volta dell’Aquilano. Un vasto incendio è in corso sul Monte Pettino. Il rogo è localizzato in particolare a Monte della Pescine, SS80 zona tra Pizzoli e Arischia. Le fiamme, alte, hanno generato una vasta colonna di fumo e si stanno via via diffondendo, favorite dal caldo e dalla vegetazione. Immediato l’intervento di soccorso. Seguiranno aggiornamenti LIVE.L'articolo Torna l’allarme incendi: rogo di vaste dimensioni sul Monte Pettino ... Leggi su meteoweb.eu

M5Salways : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ In Europa torna l'obbligo della mascherina. In Italia i NEGAZIONISTI dibattono sul tema, la Germania l… - VRaggi2021 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ In Europa torna l'obbligo della mascherina. In Italia i NEGAZIONISTI dibattono sul tema, la Germania l… - GrillinoDoc : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ In Europa torna l'obbligo della mascherina. In Italia i NEGAZIONISTI dibattono sul tema, la Germania l… - patriziafloris6 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ In Europa torna l'obbligo della mascherina. In Italia i NEGAZIONISTI dibattono sul tema, la Germania l… - TTgruppo : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ In Europa torna l'obbligo della mascherina. In Italia i NEGAZIONISTI dibattono sul tema, la Germania l… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna l’allarme Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Casi raddoppiati nelle ultime sei settimane» Corriere della Sera