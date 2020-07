Torino, tunisino scippa anziana. Ma i passanti reagiscono: inseguito e bloccato (Di giovedì 30 luglio 2020) Torino, 30 lug – Continuano senza sosta furti, violenze e spaccio commessi da immigrati, ormai all’ordine del giorno in ogni città italiana, in particolar modo nei grossi centri, sedi di vere e proprie enclave di criminalità e degrado legate alla presenza di clandestini. Torino non fa di certo eccezione. Poteva finire come le tante storie di ordinario degrado anche la brutta avventura capitata ieri a una donna di 70 anni, ma stavolta, grazie al coraggio del proprietario di un negozio, la conclusione è stata differente. La signora stava scendendo dalla propria automobile per recarsi agli uffici Inps accompagnata dalla nipote, quando un immigrato tunisino l’ha avvicinata e le ha strappato dal collo una collanina, per poi darsela frettolosamente a gambe. Per fortuna, stavolta, qualcuno non ... Leggi su ilprimatonazionale

Non c'è pace per chi, in questa estate particolare, è rimasto a casa. Continuano gli episodi di violenza e i furti. A Torino una donna di 70 anni era scesa da poco dalla sua automobile per andare con ...

