Torino-Roma, Fonseca rivela: “Zaniolo non se l’è sentita di giocare dall’inizio, vedremo la prossima” (Di giovedì 30 luglio 2020) La Roma blinda il quinto posto grazie alla vittoria ottenuta sul Torino, un prezioso 2-3 che permette ai giallorossi di conquistare direttamente i gironi di Europa League, tenendo alle spalle l’arrembante Milan. Paolo Bruno/Getty ImagesUna serata positiva per Paulo Fonseca, che nel post gara ha rivelato di non aver schierato Zaniolo dall’inizio per una precisa scelta del giocatore: “la squadra è motivata, siamo nelle condizioni di fare risultati, dobbiamo cominciare a pensare al Siviglia. La coppia Cristante-Diawara mi è piaciuta. Zaniolo potrebbe essere titolare con la Juve, lui mi ha detto che non se la sentiva di partire dall’inizio in questa gara, vedremo la prossima. Contro l’Atalanta abbiamo provato questo sistema, io preferisco quello che avevamo ... Leggi su sportfair

