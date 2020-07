Torino, Cairo sulla vendita del club: “Non mi ha chiamato nessuno” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Non mi ha chiamato nessuno”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto così ai giornalisti che, la scorsa notte all’uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino, gli chiedevano se fosse stato contattato dagli advisor della presunta cordata di imprenditori interessati ad acquistare il club. Qualche ora prima, nel corso di una conferenza stampa, i professionisti avevano infatti annunciato l’intenzione di chiamare il patron granata. Al momento però, secondo quanto riferito dallo stesso Cairo, non ci sarebbe stato nessun contatto. Leggi su sportface

