Tor San Lorenzo, due incendi nella notte: a fuoco cumuli di rifiuti (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Due incendi hanno “illuminato” la notte a Tor San Lorenzo. Il primo è avvenuto alle Salzare, nell’ex Serpentone, dove ignoti hanno – ancora una volta – dato alle fiamme i rifiuti accumulati dietro alla palazzina D. Una densa colonna di fumo acre si è levata nel cielo, costringendo i residenti a stare con le finestre chiuse a causa del cattivo odore. A fuoco questa notte anche l’immondizia gettata in strada – materassi e altri rifiuti ingombranti – e non raccolta nei giorni scorsi all’altezza dello stabilimento La Venere in Bikini, nonostante le segnalazioni dei cittadini. “Siamo stanchi di questa situazione”, affermano i residenti di entrambe le zone, “Ogni giorno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

