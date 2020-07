Tim lancia fondo Venture capital UV T-Growth da 150 milioni di euro (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – TIM (Telecom Italia), attraverso la propria società dedicata al Corporate Venture capital TIM Ventures, ha sottoscritto un accordo con United Ventures, gestore indipendente di Venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali fondato da Paolo Gesess e Massimiliano Magrini, per lanciare un nuovo fondo denominato UV T-Growth. La nuova realtà – si legge in una nota del Gruppo – nasce per sostenere investimenti in imprese innovative mature e PMI e sviluppare progetti tecnologici in Italia e all’estero, con particolare focus alla tecnologia 5G. TIM Ventures, una volta costituito il fondo, sottoscriverà 60 ... Leggi su quifinanza

