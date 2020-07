“Ti trascinerò nell’inferno”: bimbo segregato, la voce del diavolo era quella del papà (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ti trascinerò nell’inferno”. Così il papà terrorizzava le notti solitarie dell’undicenne di Arzachena. “Sono ancora qua, pensavi che me ne fossi andato? No, finché tu proverai odio, rabbia, stizza, bugie io ti darò il tormento, forse proprio stanotte ti trascinerò nelle tenebre dell’inferno”. La voce registrata del demonio che terrorizzava le notti solitarie di un bambino undicenne era quella – artefatta – del padre secondo i giudici del Tribunale di Tempio che ieri hanno depositato le motivazioni della sentenza di condanna a otto anni per sequestro e maltrattamenti dei genitori e della zia del ragazzino di Arzachena tenuto chiuso nella sua stanza e liberato dai carabinieri un anno fa. Era stato lui stesso a chiamare il 112, unico numero che poteva fare con ... Leggi su limemagazine.eu

